У Фінляндії 8 березня оголосили локдаун у більшості регіонах. Жорсткі обмеження триватимуть до 28 березня.

Відповідний законопроєкт вже затвердив парламент Фінляндії.

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Локдаун діятиме у 15 регіонах держави, крім Північного Саво, Північної Карелії, Кайнуу і Центральної Похьянмаа.

Що заборонили в країні

Учнів старших класів та професійних училищ перевели на дистанційне навчання.

Ресторанам заборонили приймати відвідувачів, їжу можна продавати лише на виніс.

Рух громадського транспорту обмежуватимуть лише на вимогу госпітальних округів.

Масові заходи можна проводити з обмеженням кількості людей – до 6 осіб.

Комендантську годину вводити не будуть. Заклади, які надають базові послуги, такі як магазини, банки або перукарні, залишаться відкритими.