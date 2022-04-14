В Финляндии считают, что сотрудничество с НАТО позволит противостоять угрозам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова к разного рода угрозам со стороны России, если вступит в НАТО.

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Он рассказал, что у Финляндии сильная армия, в которой сразу 280 тысяч резервистов.

В Финляндии действительно довольно сильная обычная армия. У нас более 280 000 резервистов, у нас есть призывная армия, мы только что вложили средства в истребители F-35, 60 из них прибывают в Финляндию и т.д.,

– сказал министр.

Глава МИД Финляндии добавил, что страна достаточно хорошо заботится о своих национальных силах обороны.

"Но, конечно, мы живем в мире, как мы видим из нападения России на Украину, в котором также возникают новые угрозы безопасности", – отметил Хаависто.

Министр считает, что сотрудничество с НАТО позволит Финляндии противостоять всем этим разным угрозам.

Пекка Хаависто также объяснил, почему Финляндия изменила свою позицию по военному нейтралитету и пошла на сближение с НАТО. По его словам, позицию Финляндии изменила природа нападения России на Украину.

Финляндия может вступить в НАТО: коротко

На фоне российского вторжения в Украину в Финляндии резко возросла поддержка курса в НАТО. В конце марта рекордный 61% граждан выступал за членство страны в Альянсе .

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Она также заявила, что курс Хельсинки сменила война в Украине.

Вместе с Финляндией сближение с НАТО начала Швеция. Страна готова подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже этим летом.