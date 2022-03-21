Миллионы украинцев были вынуждены бежать от войны России против Украины. За убежищем они отправляются в разные страны мира, в частности в Финляндию.

По данным миграционной службы, туда прибыло 7916 украинских граждан. Впрочем, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к приезду большего количества беженцев.

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Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины

По словам Марин, в страну доехало относительно небольшое количество беженцев. Большинство из них обосновались в соседних странах.

Мы готовимся принять больше людей,

– заявила она во время поездки в Рованиеми.

Премьер-министр заверила, что власти приложат все усилия, чтобы обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения приезжающих из Украины.

Она также считает важным решение ЕС о праве на работу беженцам, а детям – возможность посещать школу или детский сад.

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