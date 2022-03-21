Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины
Источник:Yle
Миллионы украинцев были вынуждены бежать от войны России против Украины. За убежищем они отправляются в разные страны мира, в частности в Финляндию.
По данным миграционной службы, туда прибыло 7916 украинских граждан. Впрочем, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к приезду большего количества беженцев.
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Финляндия готова принять еще больше беженцев из Украины
По словам Марин, в страну доехало относительно небольшое количество беженцев. Большинство из них обосновались в соседних странах.
Мы готовимся принять больше людей,
– заявила она во время поездки в Рованиеми.
Премьер-министр заверила, что власти приложат все усилия, чтобы обеспечить "максимально нормальные условия" для размещения приезжающих из Украины.
Она также считает важным решение ЕС о праве на работу беженцам, а детям – возможность посещать школу или детский сад.Обратите внимание! По данным ООН, из-за российско-украинской войны почти 6,5 миллиона граждан были вынуждены покидать дом в пределах Украины, а 3,3 миллиона уехали за границу.
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