Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России уже в мае, – СМИ

Правительство Финляндии готовится к прекращению поставок газа из России уже в мае. Страна не собирается платить за газ в рублях.

Финляндия не будет платить за газ в рублях

Причина заключается в требованиях России по порядку оплаты поставок. По данным издания, российский "Газпром" объявил, что согласие на новые требования по оплате является "условием для продления бесперебойной поставки газа".

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В то же время финское руководство отказалось платить в рублях. "Газпром" попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

Многие другие страны Евросоюза имеют такие же сроки, чтобы решить, соглашаются ли они платить за газ в рублях.

Поэтому, не исключено, что с 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены.

Финляндия не зависима от российского газа

Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии, чем в странах Центральной и Южной Европы. Так, в прошлом году на газ приходилось около 5% общего потребления энергии.

В то же время, могут возникнуть проблемы в промышленном секторе, где газ используют не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов.

Две трети газа в Финляндии используют промышленность. Больше всего – компании химической и лесной промышленности.

Кстати, на фоне российской агрессии в Швеции и Финляндия решили вступить в НАТО. Обе страны хотят подать общую заявку, чтобы выдержать негативную реакцию России.

Введет ли Евросоюз запрет на российский газ

Ожидается, что ЕС введет эмбарго на российскую нефть. Однако газ из государства-агрессора под ограничение вроде бы не попадет.

Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, которые получают большую часть этих ресурсов из России.

Впрочем, недавно Германия согласилась прекратить поставки российской нефти. А это может помочь ЕС во введении эмбарго на поставку сырой нефти из России.

В Польше и Болгарии уже не пользуются российским газом

Напомним, Болгария, получавшая 90% газа именно от России, отказалась покупать его у агрессора. В Болгарии подчеркнули, что уже нашли способы обеспечить себя газом.

Отключение от российского газа Болгарии и Польши привело к удорожанию голубого топлива в Европе.

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