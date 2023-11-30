Эксперты подчеркнули, что страна-агрессорка пытается искусственно создать мигрантский кризис на финско-российской границе. Это тактика гибридной войны, направленной на дестабилизацию НАТО и ЕС.

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Польша может направить военных советников в Финляндию

Аналитики отметили, что Госсекретарь Польши и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера 28 ноября заявил, что во время официального визита президента Финляндии в Польшу Саули Ниинистё обратился к союзникам с просьбой поддержать финскую сторону в борьбе с гибридной российской атакой на восточной границе.

Севера сообщил, что Польша намерена ответить на запрос, отправив группу военных советников в Финляндию для предоставления "информации о безопасности границы на месте" и другой оперативной поддержки,

– сказали в ISW.

Эксперты отметили, что россияне, в том числе спикер Кремля Дмитрий Песков, негативно отреагировали на заявление Северы и заявили, что оно "чрезмерное" и имеет целью подготовить Финляндию к противостоянию с Россией в Арктике.

Представители Института изучения войны отметили, что Польша ощутила на себе последствия российской гибридной войны на своих границах из-за искусственно организованного миграционного кризиса на польско-белорусской границе осенью 2021 года.

В заключение эксперты отметили, что Финляндия, вероятно, стремится использовать знания Польши о таких кризисах для решения текущей проблемы на восточной границе.

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Журналисты издания Yle, ссылаясь на Офис президента Финляндии, отметили, что во время недавнего дипломатического визита между президентом Саули Ниинистё и польскими коллегами темы разговора касались безопасности границы, обмена информацией и опытом между пограничниками. Примечательно, что военное сотрудничество по пограничной ситуации в ходе этих дискуссий не обсуждалось.

В ответ на эти события пограничная служба выразила свое текущее удовлетворение международной поддержкой, заявив, что пока ей не нужна дополнительная помощь, кроме опыта.

Начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкяниитту подчеркнул, что с польской стороной не были достигнуты конкретные двусторонние договоренности о сотрудничестве.

"Конечно, у нас есть обмен информацией, потому что схожее явление происходило на границе Польши с Беларусью", – добавил он.

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