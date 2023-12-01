Соответствующий документ Финляндия и Россия заключили еще в 2012 году. Ранее сделку с Хельсинки разорвала Москва.

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Финны и россияне больше сотрудничают в пограничном направлении

Правительство Финляндии подчеркнуло, что прекращение сотрудничества между Финляндией и Россией было в первую очередь спровоцировано российской стороной. Так, Министерство иностранных дел Финляндии в конце октября 2023 г. получило соответствующее сообщение от России, подтверждающее прекращение действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

В финском правительстве отметили, что срок действия этого соглашения, действовавшего в течение последних 12 лет, истекает 24 января 2024 года.

Согласно этому соглашению обе страны активно участвовали в социально-экономическом развитии своих приграничных регионов. Кроме того, они совместно работали над созданием благоприятных условий для туризма и перевозки пассажиров и грузов. Это включало установление пограничных пунктов вдоль общей границы.

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