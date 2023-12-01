Відповідний документ Фінляндія і Росія уклали ще у 2012 році. Раніше угоду з Гельсінкі розірвала Москва.

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Фіни й росіяни більше співпрацюють у прикордонному напрямку

Уряд Фінляндії підкреслив, що припинення співпраці між Фінляндією та Росією було першочергово спровоковано російською стороною. Так, Міністерство закордонних справ Фінляндії наприкінці жовтня 2023 року отримало відповідне повідомлення від Росії, яке підтверджує припинення дії угоди про прикордонне співробітництво.

У фінському уряді наголосили, що термін дії цієї угоди, яка діяла протягом останніх 12 років, закінчується 24 січня 2024 року.

Відповідно до цієї угоди обидві країни брали активну участь у соціально-економічному розвитку своїх прикордонних регіонів. Крім того, вони спільно працювали над створенням сприятливих умов для туризму та перевезення пасажирів і вантажів. Це включало встановлення прикордонних пунктів уздовж спільного кордону.

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