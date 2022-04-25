Финляндия и Швеция хотят подать заявку на вступление в НАТО вместе – СМИ

Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявку на вступление в НАТО. Таким образом, они хотят вместе выдержать негативную реакцию России.

В Швеции отмечают, что все идет быстро. Нужно иметь график, который позволит быть наравне с Финляндией.

Ранее Финляндия сообщила Швеции, что готова подать заявку в НАТО уже этой весной

Добавляют, что сейчас Финляндия замедляет свой процесс вступления, в то время как Швеция ускоряет темпы.

Напомним, что большинство граждан Финляндии выступило за вступление в Альянс. Заявку на вступление в НАТО страна может подать в ближайшие недели.

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