Заметим, что ранее страна отказывалась передавать Киеву танки, ожидая вступления в НАТО. Так или иначе, с начала полномасштабной войны Финляндия передала на нужды украинской армии военную технику и боеприпасы в 750 миллионов евро.

Интересно Британия будет учить украинских пилотов и поможет купить истребители, но есть нюанс

Сколько танков получит Украина

В рамках международного сотрудничества по танкам Leopard Финляндия передаст Украине 3 танка Leopard 2, а также обеспечит обучение по их использованию и обслуживанию.

Прошел год с начала российской атаки, а Украине все еще требуется поддержка в борьбе. Мы присылаем больше оборонительных материалов и участвуем в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами,

– подчеркнул министр обороны Микко Савола.

Общая стоимость 13-го пакета составляет более 160 миллионов евро. Другие детали пакета помощи и времени поступления этого оружия не будут раскрывать из соображений безопасности.

Какие страны вошли в "танковую коалицию"