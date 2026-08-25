Это единственный путь к переговорам, – Стубб поддержал дальнобойные удары по России

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал удары Украины по России с большого расстояния. Он считает, что это – единственный путь к переговорам.

Об этом он заявил в ходе саммита "Северно-Балтийской восьмерки" в Киеве.

Что сказал Стубб об ударах по России

Стубб подчеркнул, что необходимо увеличить способность Украины наносить дальнобойные удары ракетами или дронами по России.

Это увеличивает расходы и цену войны для России.

И мы можем видеть это уже сейчас в том смысле, что 65% российского населения хотят завершения этой войны.

И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, увеличивают этот показатель еще на 10%,

– сказал президент Финляндии.

Он считает, что это разумная военная стратегия Украины.

"Это единственный способ, с помощью которого мы сможем выйти на мирные переговоры и сесть за стол переговоров", – резюмировал Стубб.

К слову, Великобритания тоже будет усиливать дальнобойные возможности Украины для нанесения ударов по России. Также страна поможет спасти украинские города и предоставит необходимые дальнобойные средства для уничтожения российских баллистических пусковых установок.