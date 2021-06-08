С начала 2021 года Финляндия уже на четверть сократила импорт горючего ископаемого. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью российскому изданию.

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Финляндия переходит на "зеленую" энергетику

По его словам, правительство государства хочет сократить объем выбросов парниковых газов и использованных ресурсов, которые не обновляются. Сейчас часть импорта в энергопотреблении страны из России составляет 60%.

Углеродистая нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти. Это скажется и на импорте из России,

– отметил Хаависто.

В то же время он отметил, что "зеленый переход" в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией, несмотря на сокращение импорта.

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"Финляндия очень заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", – пояснил Хаависто.

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