С начала 2021 года Финляндия уже на четверть сократила импорт горючего ископаемого. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью российскому изданию.
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Финляндия переходит на "зеленую" энергетику
По его словам, правительство государства хочет сократить объем выбросов парниковых газов и использованных ресурсов, которые не обновляются. Сейчас часть импорта в энергопотреблении страны из России составляет 60%.
Углеродистая нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти. Это скажется и на импорте из России,
– отметил Хаависто.
В то же время он отметил, что "зеленый переход" в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией, несмотря на сокращение импорта.
"Финляндия очень заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", – пояснил Хаависто.
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Сокращение импорта нефти из России: что известно
- В течение нескольких лет Финляндия сокращает закупки нефти в России.
- В 2020 году импорт, по сравнению с 2019 годом, упал на 16%.
- В апреле 2021 года в страну доставили 0,4 миллиона тонн сырой нефти, тогда как в 2020 году – 1,1 миллиона тонн.