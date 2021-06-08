З початку 2021 року Фінляндія вже на чверть скоротила імпорт горючої копалини. Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю російському виданні.
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Фінляндія переходить на "зелену" енергетику
За його словами, уряд держави хоче скоротити обсяг викидів парникових газів і використаних ресурсів, які не оновлюються. Наразі частина імпорту в енергоспоживанні країни з Росії становить 60%.
Вуглецева нейтральність, безумовно, скоротить споживання нафти. Це позначиться також на імпорті з Росії,
– зазначив Хаавісто.
Водночас він зауважив, що "зелений перехід" в економіці країни відкриє нові перспективи для співпраці з Росією, попри скорочення імпорту.
"Фінляндія дуже зацікавлена у співпраці з Росією в боротьбі зі зміною клімату, у скороченні викидів чорного вуглецю і збільшенні застосування нових екологічно чистих технологій в галузі енергетики", – пояснив Хаавісто.
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Скорочення імпорту нафти з Росії: що відомо
- Упродовж кількох років Фінляндія скорочує закупівлю нафти в Росії.
- У 2020 році імпорт, у порівнянні з 2019 роком, впав на 16%.
- У квітні 2021 року в країну доставили 0,4 мільйона тонн сирої нафти, тоді як у 2020 році – 1,1 мільйона тонн.