Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с Россией и Беларусью

На фоне войны в Украине Финляндия решила приостановить почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Приостановление касается перевозок писем и посылок.

Сообщение с Россией и Беларусью прекращено с 11 апреля

Соответствующее решение объявила финская компания Posti. Почтовое сообщение с Россией и Беларусью приостановлено с 11 апреля.

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С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе,

– говорится в сообщении Posti.

В государственной компании отметили, что приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, а также из России и Беларуси в Финляндию.

Отправления, которые не могут быть доставлены, возвращаются отправителям.

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