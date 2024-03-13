Петтери Орпо заявил это во время дебатов в Европарламенте. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Россия уже начала атаковать страны ЕС
Премьер Финляндии заявил, что война в Украине – это не просто военный конфликт в Европе, а суровое напоминание европейцам о хрупкости безопасности и угрозам для ценностей ЕС. Согласно его словам, Финляндия, которая имеет общую границу с Россией в более 1300 километров, как никто понимает важность безопасности.
После холодной войны мы напомнили о своей приверженности поддержанию надежной и независимой обороноспособности. Наше решение о вступлении в НАТО не было легкомысленным. Это был четкий сигнал нашей преданности европейской безопасности,
– отметил Орпо.
Так, финский политик призвал европейских партнеров укреплять границы Евросоюза. По его словам, война в Украине стала "тревожным звонком" для европейцев. В частности, Россия уже начала атаковать страны ЕС и НАТО гибридным путем.
"Россия использует миграцию как оружие для давления на Финляндию и весь ЕС. Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной сухопутной границе. Это неприемлемо. Цифры все еще относительно низкие, но явление вызывает беспокойство", – сказал с трибуны премьер.
Политик отметил, что если это явление не остановить сейчас, то количество нелегальных мигрантов будет расти. Именно поэтому Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией и готовит новое законодательство, что будет защищать Евросоюз.
Граница между Финляндией и Россией остается закрытой
- Впервые границу Финляндии и России закрыли в ноябре 2023 года.
- В издании Yle сообщили, что правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. То есть, речь идет о периоде до 14 апреля.
- Там отметили, что закрытие пунктов пропуска на границе с Россией в Финляндии обосновывают тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказать давление на Финляндию.