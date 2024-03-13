Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что Россия постоянно использует информационные атаки против Евросоюза и пытается ослабить европейское общество. Об этом она сказала выступая с трибуны во время пленарного заседания в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.
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Путин ищет "рупор"
По ее мнению, у российского президента есть план, чтобы расшатать ЕС изнутри. Еврокомиссар называет Путина "мастером" в создании различных нарративов для разных стран-членов ЕС.
Мы находимся в состоянии информационной войны. Мы видим очень конкретные усилия России вмешиваться в выборы и влиять на общественное мнение европейцев, чтобы убедить или подтолкнуть их политиков прекратить поддержку Украины,
– сказала Вера Юрова.
По ее словам, Путин ищет "рупор", который будет говорить с внутренней аудиторией внутри стран ЕС. Именно поэтому он сотрудничает с отдельными политиками и партиями, которые не стесняются распространять прокремлевские нарративы.
Это означает, что мы не можем просто обвинять Россию, но мы также должны иметь очень сильную дискуссию с теми, кто, очевидно, стоит на стороне агрессора,
– отметила вице-президент ЕК.
Путин угрожает Западу
- Российский президент Владимир Путин во время своего выступления с посланием Федеральному собранию снова прибегнул к угрозам ядерной войной. В Евросоюзе прокомментировали такие громкие заявления кремлевского руководителя.
- В Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада является частью политической кампании перед президентскими выборами. В общем выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано.
- По словам представителя, эту речь следует рассматривать в контексте предстоящих президентских выборов. Кроме того, Путин пытается отвести свою вину от начала войны в Украине. В Еврокомиссии считают, что российский диктатор откровенно врет народу.