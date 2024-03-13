Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що Росія постійно використовує інформаційні атаки проти Євросоюзу та намагається послабити європейське суспільство. Про це вона сказала, виступаючи з трибуни під час пленарного засідання в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі.

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Путін шукає "рупор"

На її думку, у російського президента є план, аби розхитати ЄС зсередини. Єврокомісарка називає Путіна "майстром" у створенні різних наративів для різних країн-членів ЄС.

Ми перебуваємо у стані інформаційної війни. Ми бачимо дуже конкретні зусилля Росії втручатися у вибори й впливати на громадську думку європейців, щоб переконати або підштовхнути їхніх політиків припинити підтримку України,

– сказала Вера Юрова.

За її словами, Путін шукає "рупор", який говоритиме з внутрішньою аудиторією всередині країн ЄС. Саме тому він співпрацює з окремими політиками та партіями, які не соромляться поширювати прокремлівські наративи.

Це означає, що ми не можемо просто звинувачувати Росію, але ми також повинні мати дуже сильну дискусію з тими, хто, очевидно, стоїть на боці агресора,

– зауважила віцепрезидентка ЄК.

Путін погрожує Заходу