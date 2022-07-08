Еще одной причиной укрепления ограждения является стремление Финляндии вступить в НАТО. Страна стремится присоединиться к военному альянсу в мае, формально начав процесс присоединения на этой неделе.
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Война в Украине тоже повлияла
Опасаясь, что москва может использовать миграцию для оказания политического давления, новые поправки в Закон о пограничной службе способствуют возведению более крепких заборов на 1 300-километровой восточной границе страны с Россией,
– говорится в сообщении.
Цель закона – "улучшение оперативной способности пограничной службы реагировать на гибридные угрозы. Война в Украине способствовала остроте вопроса". Об этом заявила старшая советница министерства внутренних дел Энн Иханус.
Как планируют укреплять
По состоянию на сегодняшний день границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами. Они существуют в основном для того, чтобы не дать скоту бродить.
То, что мы сейчас стремимся построить, это прочный забор с настоящим эффектом барьера. По всей вероятности, забор не будет охватывать всю восточную границу, а будет нацелен на места, которые считаются самыми важными,
– сказала директор юридического отдела погранслужбы Финляндии Санна Пало.
Новый закон позволяет закрыть пункты пропуска и сосредоточиться в отдельных зонах в случае масштабной попытки перехода.
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