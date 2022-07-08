Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Такая ситуация по состоянию на 7 июля.

Заметьте Юбилейная Чернобаевка: Арестович сообщил о 25 серии любимого сериала

Наши вертолеты атаковали врага

Наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного,

– сообщило оперативное командование "Юг".

Там также объяснили, что по итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ удалось уничтожить:

12 единиц личного состава врага;

один танк;

гаубицу "Мста-Б";

а также склад боеприпасов;

и беспилотник "Орлан-10", который пытался вести разведку в районе Высокополья Херсонской области.

Оккупанты продолжают атаковать и держат ракеты в море

Вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа "Калибр" из четырех надводных и двух подводных носителей, которые вместе с тремя крупными десантными кораблями караулят на страже северо-западной части Черного моря,

– говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" также рассказало о попытках врага бить по украинским позициям. В частности:

во время воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты "воздух – воздух" по паре наших штурмовиков. Украина не имеет потерь;

россияне ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции в Херсонской области, однако им это не удалось – потерь у ВСУ нет.

Кроме того, после массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву вечером 7 июля из тяжелой стволовой артиллерии обстреляны окрестности Галициново Николаевской области. К счастью, наши люди не пострадали.

Вместе с этим оперативное командование "Юг" напомнило:

"меры безопасности не теряют актуальности, сигналы тревог – обязательны к исполнению;

ограничение правового режима военного положения – это не препятствие, а забота о вашей безопасности;

не поддавайтесь на провокации, не доверяйте вражеской пропаганде;

верьте в силы обороны и в нашу общую Победу!"

Читайте также В Херсоне оккупанты регулярно сжигают тела, чтобы скрыть потери, – разведка

Кратко о последних потерях врага

С 24 февраля россия в Украине потеряла 36 650 единиц личного состава, 1 602 танка, 217 самолетов, 107 средств ПВО, 187 вертолетов и много другой вражеской техники.

Вооруженные Силы Украины атаковали аэродром в Мелитополе, ведь именно там была военная база врага. Ее удалось уничтожить, а вместе с тем и 200 оккупантов, еще 300 – получили ранения.

В Мелитополе Вооруженные Силы Украины атаковали врага на временно оккупированной территории. В частности, в результате атаки ракетной системой залпового огня HIMARS удалось ликвидировать немало российских оккупантов. В частности, летчика оккупантов подполковника Романа Иголкина.

К теме – потери врага на 7 июля: смотрите видео