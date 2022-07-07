Короткое видео, демонстрирующее эффективную работу наших военных, удалось сделать благодаря сервису Planet.com. Кадры демонстрируют ситуацию на аэродроме Мелитополя 2, 3 и 4 июля. Напомним, что по нему ВСУ ударили 3 июля.

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Уничтоженные здания и густой дым

На видео можно увидеть сначала целый аэродром. После этого появляется картинка с ударом. Там уже видно густой черный дым. А вот на последнем кадре можно заметить, например, разрушенное здание с красной крышей. Она сразу же бросается в глаза, ведь в начале ролика стоит целой и невредимой.

Как выглядит уничтоженная военная база врага на аэродроме в Мелитополе: смотрите видео

Напомним, что о потерях врага после удара по аэродрому рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Во время телемарафона он отметил, что на его территории размещалась военная база врага. Поэтому слаженная и эффективная работа наших военных позволила не только уничтожить более 200 оккупантов. Известно, что еще более 300 получили ранения. Он также добавил, что после этого коллаборанты в Мелитополе не очень охотно выходят на работу.

Черная полоса для оккупантов в Мелитополе

Прежде всего, следует отметить, что 3 июля наши военные более 40 раз атаковали одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе.

В тот же день мэр города Иван Федоров отметил, что аэродром Мелитополя больше не выполняет роль военной базы оккупантов;

Не исключено, что филигранную работу удалось осуществить благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS. Их Украине предоставили Соединенные Штаты.

Но это еще не все. На днях с рельсов сошел вражеский бронепоезд. 2 июля источники 24 канала сообщили, что "несчастный случай" произошел между Мелитополем, а также населенным пунктом Фруктовое. Поспособствовали этому украинские партизаны, из-за чего у врагов изрядно запылало.

Кроме того, партизанам удалось взорвать близ Мелитополя железнодорожный мост. С его помощью враг транспортировал боеприпасы, а также оружие во временно оккупированный город.

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