Коротеньке відео, яке демонструє ефективну роботу наших військових, вдалось зробити завдяки сервісу Planet.com. Кадри демонструють ситуацію на аеродромі Мелітополя 2, 3, а також 4 липня. Нагадаємо, що по ньому ЗСУ вдарили 3 липня.

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Знищені будівлі та густий дим

На відео можна побачити спочатку цілий аеродром. Після цього з'являється картинка з самим ударом. Там уже видно густий чорний дим. А от на останньому кадрі можна зауважити, наприклад, поруйновану споруду з червоним дахом. Вона відразу ж впадає у вічі, адже на початку ролика стоїть цілою та неушкодженою.

Як виглядає знищена військова база ворога на аеродромі у Мелітополі: дивіться відео

Нагадаємо, що про втрати ворога після удару по аеродрому розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Під час телемарафону він зауважив, що на його території розміщувалась військова база ворога. Тож злагоджена й ефективна робота наших військових дозволила не лише знищити понад 200 окупантів. Відомо, що ще понад 300 зазнали поранень. Він також додав, що після цього колаборанти у Мелітополі не надто охоче виходять на роботу.

Чорна смуга для окупантів у Мелітополі

Передовсім слід зауважити, що 3 липня наші військові понад 40 разів атакували одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі.

Того ж дня мер міста Іван Федоров зауважив, що аеродром Мелітополя більше не виконує роль військової бази окупантів;

Не виключено, що філігранну роботу вдалось здійснити завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS. Їх Україні надали Сполучені Штати.

Але і це ще не все. На днях з рейок зійшов ворожий бронепоїзд. 2 липня джерела 24 каналу повідомили, що "нещасний випадок" стався між Мелітополем, а також населеним пунктом Фруктове. Посприяли цьому українські партизани, через що у ворогів неабияк запалало.

Крім того, партизанам вдалось підірвати поблизу Мелітополя залізничний міст. За його допомогою ворог транспортував боєприпаси, а також зброю до тимчасово окупованого міста.

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