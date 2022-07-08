Ще однією причиною зміцнення укріплень є прагнення Фінляндії вступити в НАТО. Країна прагне приєднатися до військового альянсу в травні, формально почавши процес приєднання цього тижня.

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Війна в Україні теж повпливала

Побоюючись, що москва може використати міграцію для здійснення політичного тиску, нові поправки до Закону про прикордонну службу сприяють зведенню міцніших парканів на 1 300-кілометровому східному кордоні країни з росією,

– мовиться в повідомленні.

Мета закону – "поліпшення оперативної спроможності прикордонної служби реагувати на гібридні загрози. Війна в Україні сприяла гостроті питання". Про це заявила старша радниця міністерства внутрішніх справ Енн Іханус.

Як планують укріплювати

Станом на зараз кордони Фінляндії захищені в основному легкими дерев'яними парканами. Вони існують в основному для того, щоб не дати худобі блукати.

Те, що ми зараз прагнемо побудувати, — це міцний паркан із справжнім ефектом бар'єра. Цілком імовірно, паркан не охоплюватиме весь східний кордон, а буде націлений на місця, які вважаються найважливішими,

– сказала директорка юридичного відділу прикордонслужби Фінляндії Санна Пало.

Новий закон також дозволяє закрити пункти пропуску та зосередитися в окремих зонах у разі масштабної спроби переходу.

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