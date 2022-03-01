Финляндия впервые в своей истории предоставляет оружие другому государству – Украине

Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи партнеров – от бронежилетов и касок до оружия. Впервые в своей истории вооружение предоставляет Финляндия – 2 500 автоматических винтовок, 150 тысяч патронов, 1 500 одноразовых РПГ и 70 тысяч пищевых наборов.

Сейчас решается вопрос усиления военно-воздушных сил ВСУ, чтобы еще больше давать отпор врагу в воздухе.

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Какие еще страны впервые окажут военную помощь

Швеция впервые с 1939 года оказала военную помощь. Шведское правительство передает Украине 135 тысяч полевых пайков, 5 000 шлемов, 5 000 бронежилетов и 5 000 единиц противотанкового оружия.

впервые с 1939 года оказала военную помощь. Шведское правительство передает Украине 135 тысяч полевых пайков, 5 000 шлемов, 5 000 бронежилетов и 5 000 единиц противотанкового оружия. Норвегия также приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, находящимся в состоянии войны. Осло присылает нам 2 000 противотанковых гранатометов!

также приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, находящимся в состоянии войны. Осло присылает нам 2 000 противотанковых гранатометов! Добавим, что Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие. А Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты, а также топливо.

Кроме того, 28 февраля стало историческим для нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия и Словения уже призвали к немедленному предоставлению Украине членства в ЕС.

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