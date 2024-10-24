Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Финляндии Лулу Ранне на пресс-конференции. По ее словам, эти действия создают атмосферу неопределенности и сомнений.

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Финляндия предупреждает о вражеской активности со стороны России

НАТО и западные спецслужбы, в том числе и финская, предупредили, что в евроатлантическом регионе растет количество враждебных актов со стороны страны-агрессора, начиная от постоянных кибератак и заканчивая поджогами.

Мы сталкиваемся с нарушениями, саботажем, различными видами вреда и даже использованием миграции для достижения целей. Это создает общую неопределенность относительно того, что является правдой, а что нет,

– заявила она, отметив, что продолжаются расследования многих инцидентов.

Впрочем, по ее словам, основываясь на информации, полученной как от гражданской, так и от военной разведки, есть четкие признаки, указывающие на Россию. Сейчас Россия является основным субъектом, который проводит широкомасштабные операции влияния в регионе.

В Службе безопасности и разведки Финляндии отметили, что некоторые из подозрительных случаев могут быть связаны с вандализмом и не были связаны с иностранными государствами, а вызваны скорее повышенной внимательностью людей к таким инцидентам.

Кроме того, Россию подозревают во вмешательстве в GPS-сигналы в морском и воздушном транспорте Финляндии. Финская компания Fortum сообщила, что ежедневно сталкивается с кибератаками на свои объекты в Финляндии и Швеции, а также наблюдает подозрительных лиц и дроны возле своих объектов.

Напомним, в Финляндии навсегда закрыли два временных пункта пересечения границы с Россией. Речь идет о пунктах пропуска "Инари" и "Париккала" – они не использовались с 2022 года.