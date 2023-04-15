В Финляндии запускают самый большой в Европе ядерный реактор: строили 18 лет
Источник:Yle
Финляндия запускает на полную мощность крупнейший в Европе ядерный реактор №3 атомной электростанции "Олкилуото" (OL3). Его строительство долго откладывали.
Ядерный реактор "Олкилуото 3" (OL3) приступит к регулярной работе уже в воскресенье 16 апреля. Запуск АЭС неоднократно откладывался из-за разных технических проблем.
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Новый блок АЭС запустят на сутки раньше, чем планировали
В Финляндии наконец-то дождались запуска третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". В ночь на 16 апреля он начнет регулярную выработку электроэнергии. Это за сутки ранее запланированного, ранее окончательный запуск планировался на 17 апреля.
Сейчас мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что реактор работает практически на полную мощность, которая составляет 1 600 мегаватт.
Станцию должны были достроить еще в 2009 году: что же произошло
- Инвестиционное решение о строительстве третьей атомной электростанции в "Олкилуото" было принято в 2003 году. Тогда предполагалось, что станция будет готова к коммерческой эксплуатации в мае 2009 года. Но впоследствии даты запуска переносились на 2013, 2015 и 2018 годы.
- Интересно, что стоимость строительства данного реактора оценивалась в 3 миллиарда евро, однако затем подрядчик Areva оценил завершение строительства в 8,5 миллиарда евро, что почти в три раза больше. Поэтому Финляндия отменила запланированное строительство четвертого энергоблока на "Олкилуото".
- Третий реактор в конце концов был запущен 21 декабря 2021 года, а производство электроэнергии началось 12 марта 2022 года. Однако в мае 2022 года в пароперегревателе турбины обнаружили посторонний материал и станцию остановили для ремонта.
- 30 сентября 2022 года реактор впервые вышел на максимальную мощность, но в октябре обнаружили повреждение всех насосов питательной воды, поэтому 3 блок снова остановили для проведения расследования.