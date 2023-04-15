В Финляндии запускают самый большой в Европе ядерный реактор: строили 18 лет

Финляндия запускает на полную мощность крупнейший в Европе ядерный реактор №3 атомной электростанции "Олкилуото" (OL3). Его строительство долго откладывали.

Ядерный реактор "Олкилуото 3" (OL3) приступит к регулярной работе уже в воскресенье 16 апреля. Запуск АЭС неоднократно откладывался из-за разных технических проблем.

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Новый блок АЭС запустят на сутки раньше, чем планировали

В Финляндии наконец-то дождались запуска третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". В ночь на 16 апреля он начнет регулярную выработку электроэнергии. Это за сутки ранее запланированного, ранее окончательный запуск планировался на 17 апреля.

Сейчас мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что реактор работает практически на полную мощность, которая составляет 1 600 мегаватт.

Станцию должны были достроить еще в 2009 году: что же произошло