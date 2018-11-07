Финляндская православная церковь поддерживает предоставление Томоса УПЦ
Предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
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Отмечается, что во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом.
Порошенко выразил благодарность архиепископу за поддержку автокефалии Украинской православной церкви.
Порошенко в Финляндии
"Украинцы имеют право на независимую церковь от России, потому что Россия сегодня является страной-агрессором", –отметил Порошенко.
Также на встрече Порошенко и архиепископ Лев обсудили практическую подготовку к получению Украинской православной церковью Томоса.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.
После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.
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