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      Фінляндська православна церква підтримує надання Томосу УПЦ

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      Порошенко зустрівся з з предстоятелем Фінляндської православної церкви архієпископом Левом
      Порошенко зустрівся з з предстоятелем Фінляндської православної церкви архієпископом Левом / president.gov.ua

      Предстоятель Фінляндської православної церкви зазначив, що українці мають право створити власну церкву, як мали право фіни 100 років тому.

      Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

      Читайте також: Автокефалія для України: Болгарська православна церква готує відповідь на рішення Варфоломія

      Зазначається, що під час робочого візиту до Фінляндії президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелем Фінляндської православної церкви архієпископом Левом.

      Порошенко висловив подяку архієпископу за підтримку автокефалії Української православної церкви.


      Порошенко у Фінляндії

      "Українці мають право на незалежну церкву від Росії, бо Росія сьогодні є країною-агресором", –зазначив Порошенко.

      Також на зустрічі Порошенко і архієпископ Лев обговорили практичну підготовку до отримання Українською православною церквою Томосу.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Фінляндія Релігія Томос Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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