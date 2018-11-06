Автокефалія для України: Болгарська православна церква готує відповідь на рішення Варфоломія

Ієрархи Болгарської православної церкви занепокоєні "теперішньою ситуацією у православ'ї", зумовленою діями Константинополя. Синод Болгарської православної церкви в грудні обговорить дії Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії Україні.

Про це повідомляє Болгарське телеграфне агентство.

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Так, митрополит Старозагорський Кипріан зазначає, що до прийняття рішення синод церкви повинен розглянути багато документів.

Це важке рішення, яке повинен прийняти синод БПЦ. Ймовірно, ми розглянемо його на засіданні в грудні, до цього нашої комісії належить розглянути безліч документів. Це займе багато часу,

– сказав Кипріан.

Окрім того, патріарх Неофіт висловив сподівання, що все "завершиться миром".

"Ми обговорюємо ці важливі питання. Коли будемо готові, то оголосимо про своє рішення. Моя думка – це думка синоду, дуже б хотілося, щоб все завершилося миром і доброю волею", – наголосив він.

Натомість митрополит Варненський та Велико-Преславський визначив "нинішню ситуацію в ситуацію вправослав'ї" як трагічну.

На мою думку, це питання дуже складне. Через нього трапився глибокий розподіл – і сьогодні 300 мільйонів православних не можуть разом служити на одній святій літургії з Московською і Вселенською патріархіями. Це трагічний момент,

– зазначив митрополит Йоан.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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