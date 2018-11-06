Автокефалия для Украины: Болгарская православная церковь готовит ответ на решение Варфоломея

Иерархи Болгарской православной церкви обеспокоены "нынешней ситуацией в православии", обусловленной действиями Константинополя. Синод Болгарской православной церкви в декабре обсудит действия Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

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Так, митрополит Старозагорский Киприан отмечает, что до принятия решения синод церкви должен рассмотреть много документов.

Это тяжелое решение, которое должен принять синод БПЦ. Вероятно, мы рассмотрим его на заседании в декабре, до этого нашей комиссии предстоит рассмотреть множество документов. Это займет много времени,

– сказал Киприан.

Кроме того, патриарх Неофит выразил надежду, что все "завершится миром".

"Мы обсуждаем эти важные вопросы. Когда будем готовы, то объявим о своем решении. Мое мнение – это мнение синода, очень бы хотелось, чтобы все завершилось миром и доброй волей", – подчеркнул он.

Зато митрополит Варненский и Велико-Преславский определил "нынешнюю ситуацию в ситуацию в православии" как трагическую.

По моему мнению, этот вопрос очень сложный. Из-за него случилось глубокое распределение – и сегодня 300 миллионов православных не могут вместе служить в одной святой литургии с Московской и Вселенской патриархиями. Это трагический момент,

– отметил митрополит Иоанн.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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