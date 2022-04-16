Финны потролили Россию из-за "опрокидывания техники к граници": высылают тракторы

Несколько дней назад в сети распространилось видео, на котором видно, как россияне перевозили 2 береговые ракетные системы "Бастион" в направлении границы с Финляндией. Однако ответ не заставили себя ждать: финны отправили к границе с Россией 5 тракторов.

Финны отправили тракторы в направлении Санкт-Петербурга. Устрашения россиян провалились.

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Финляндия посылает "тракторные войска"

Снятое финнами видео практически пародирует кадры, на которых две русские установки едут в направлении Хельсинки. В InformNapalm отметили, что украинские "тракторные войска" показали свою эффективность, когда забирали российскую технику, поэтому финны похитили эту тенденцию.

Напомним, что Россия угрожает Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Финны "стягивают" трактор к российской границе: смотрите видео

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