Днем раньше он встретился со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Тот поблагодарил Халла-ахо за визит ко дню памяти жертв Голодоморов.

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Впечатляющее выступление спикера

Спикер финского парламента Юсси Халла-Ахо 25 ноября выступил перед Верховной Радой Украины. Особенностью его речи было то, что политик говорил на чистом украинском языке. Стоит отметить, что мужчина является не только спикером, но и ученым-филологом, доктором философии, специалистом по старославянскому языку.

Именно поэтому Юсси Халла-Ахо так хорошо знает украинский язык. Это изрядно поразило народных избранников. После последнего слова Рада поднялась со своих сидений и разразилась аплодисментами.

Депутаты аплодировали стоя финскому спикеру: смотрите видео

Следует отметить, что по случаю Дня памяти жертв Голодоморов в Раде выступила председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. В конце слова выступления она отметила, что свеча – это хорошо, но Украине нужно больше оружия.

День памяти жертв Голодоморов