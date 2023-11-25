Днем раньше он встретился со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Тот поблагодарил Халла-ахо за визит ко дню памяти жертв Голодоморов.
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Впечатляющее выступление спикера
Спикер финского парламента Юсси Халла-Ахо 25 ноября выступил перед Верховной Радой Украины. Особенностью его речи было то, что политик говорил на чистом украинском языке. Стоит отметить, что мужчина является не только спикером, но и ученым-филологом, доктором философии, специалистом по старославянскому языку.
Именно поэтому Юсси Халла-Ахо так хорошо знает украинский язык. Это изрядно поразило народных избранников. После последнего слова Рада поднялась со своих сидений и разразилась аплодисментами.
Депутаты аплодировали стоя финскому спикеру: смотрите видео
Следует отметить, что по случаю Дня памяти жертв Голодоморов в Раде выступила председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. В конце слова выступления она отметила, что свеча – это хорошо, но Украине нужно больше оружия.
День памяти жертв Голодоморов
- В последнюю субботу ноября в Украине чтят память погибших, умерших в результате искусственно созданных советской властью Голодоморов. Ежегодно проходит общенациональная минута молчания, люди присоединяются к акции "Свеча памяти" Ее зажигают в 16:00 по всей стране.
- Владимир Зеленский также выступил с речью по сей день. Он еще раз подчеркнул, как важна историческая память и что за собой несет ежегодная традиция. Президент отметил, что Россия, прямая наследница Советского Союза, должна быть наказана.
- Владимир Зеленский вместе с первой леди, украинскими политическими и военными деятелями, а также иностранными коллегами посетили Успенский собор для честь памяти погибших. В этом году к годовщине Голодомора прибыла чуть ли не крупнейшая зарубежная делегация.