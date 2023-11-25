Он также напомнил о важной традиции – зажечь свечу памяти в 16:00. Главные тезисы обращения Зеленского к украинцам – передает 24 Канал.

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Миллионы замученных

Владимир Зеленский подчеркнул, что ежегодно в конце ноября украинцы ощущают холод и мороз независимо от условий пребывания – внутри. Четвертая суббота ноября – День памяти жертв Голодоморов. Народ испытывает боль и гнев из-за несправедливости, которую ему пришлось пережить.

Миллионы невинных и убитых. Бесчисленные и неисчислимые. Бесчисленные тогда, когда в графе "причина смерти" писали что угодно, кроме правды. Бездушно списывали людей тысячами, не сочли нужным считать, не считали людей людьми. Неисчислимые в целом,

– акцентировал президент.

Заморенные голодом, падавшие в поле, на дороге, у себя во дворе – неизвестно, сколько их. Зеленский подчеркнул, что тогда вожди нуждались – чтобы все молчали. Родные не могли доказывать правду и искать, а потом стало поздно.

История и память

Владимир Зеленский еще раз акцентировал, что 25 ноября Украина чествует память миллионов. Ровно в 16:00 в их честь по всей стране граждане зажгут свечи. Со своими семьями, детьми и внуками.

И мы расскажем историю. Эта свеча расскажет им историю, которую они должны знать, помнить и передавать своим детям и внукам. А те – своим детям и внукам,

– сказал Зеленский.

Пока будет гореть эта свеча, пока не будет угасать воспоминание о миллионах. О создавших угрозу для имперского образования, кто были свободными людьми. Это трагедия не только убитых, но и нерожденных. Мы плачем и молчим так тихо, что это должен слышать весь мир.

Владимир Зеленский подчеркнул, что имена и биографии виновных должны быть наказаны позором и стыдом. Правда – это меньше всего, что можно сделать для чествования. Президент поблагодарил все государства, признавшие Голодомор геноцидом украинского народа. И призвал мир объединиться и осудить преступления прошлого, чтобы остановить преступления настоящего.

Преемник преступных действий

Прямая преемница СССР – Россия, использующая голод как оружие и сейчас. Похищенное зерно, блокада города, удар по портам, зернохранилищам и элеваторам. Это все прошлое, которое вернулось, что не было осуждено, не было остановлено.

Справедливости нужны живые свидетели. Те, кто увидит, как российское зло будет наказано. И те, кто расскажет не только о том, через что пришлось пройти нашим людям, но и о том, как наши люди поставили справедливую точку в попытках уничтожить Украину,

– сказал Зеленский.

Президент выразил уважение всем украинцам, погибшим в 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века. Он пожелал, пусть тепло от миллиона свеч согреет миллионы их душ.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Атака россиян ко Дню памяти

Россия 25 ноября запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе. Воздушная тревога в Киеве длилась более 6 часов. ПВО в Киеве сбило 71 из 75 "Шахедов".

Атаковали оккупанты прямо в День памяти жертв Голодоморов, на 90 годовщину. Владимир Зеленский убежден, что Россия выбрала такую дату не случайно – это сознательный террор. Кроме того, он сказал, что руководство России гордится тем, что может убивать