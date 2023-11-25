Він також нагадав про важливу традицію – запалити свічку пам'яті о 16:00. Головні тезі звернення Зеленського до українців – передає 24 Канал.

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Мільйони замордованих

Володимир Зеленський наголосив, що щороку в кінці листопада українці відчувають холод і мороз незалежно від умов перебування – він всередині. Четверта субота листопада – День пам'яті жертв Голодоморів. Народ відчуває біль та гнів внаслідок несправедливості, яку йому довелося пережити.

Мільйони невинних та замордованих. Незлічені та незліченні. Незлічені тоді, коли у графі "причина смерті писали що завгодно, окрім правди. Бездушно списували людей тисячами, не вважали за потрібне рахувати, не вважали людей людьми. Незліченні загалом,

– акцентував президент.

Заморені голодом, що падали в полі, на дорозі, у себе на подвір'ї – невідомо, скільки їх. Зеленський наголосив, що тоді вожді мали одну потребу – щоб усі мовчали. Рідні не мали змогу доводити правду та шукати, а тоді стало пізно.

У людей відбирали останні харчі, останні засоби існування, останню надію та шанс на порятунок. Президент наголошує, що це неможливо зрозуміти. Українців хотіли знищити – та не змогли.

Історія та пам'ять

Володимир Зеленський ще раз акцентував, що 25 листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів. Рівно о 16:00 на їх честь по всій країні громадяни запалять свічки. Зі своїми родинами, дітьми та онуками.

І ми розкажемо історію. Ця свічка розповість їм історію, яку вони повинні знати, пам'ятати та передавати своїм дітям та онукам. А ті – своїм дітям та онукам,

– сказав Зеленський.

Поки горітиме ця свічка, доки не згасатиме спогад про мільйони. Про тих, що створив загрозу для імперського утворення, хто були вільними людьми. Нелюди були невблаганні. Це трагедія не лише вбитих, а й ненароджених.