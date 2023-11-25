Зранку 25 листопада Росія запустила по нашій державі рекордну кількість БпЛА. Володимир Зеленський вказав на те, що країна-агресорка зробила це у ніч на день пам'яті жертв Голодомору, а саме на 90 роковини трагедії.

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Росія пишається, що може вбивати

Український лідер переконаний, що Росія обрала таку дату не випадковою

Свідомий терор. Саме в цей час,

– написав він.

Крім цього, він сказав, що керівництво Росії пишається тим, що може вбивати. Зеленський також відзначив роботу української ППО, яка збила значну кількість повітряних цілей. Він наголосив, що потрібно продовжувати працювати, щоб ще більше її посилити.

Президент також наголосив, що країна-агресорка має відповідати за скоєне.

Росія атакувала Україну 25 листопада