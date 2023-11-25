Сили оборони Півдня повідомили, що ворожі безпілотники атакували Миколаївську та Кіровоградську області. На щастя, люди вціліли, пише 24 Канал.
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Які наслідки атаки ворога по Дніпропетровщині
Українські військові розповіли, що підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищили три врожі дрони типу Shahed-131/136:
- один – на Миколаївщині;
- два – на Кіровоградщині.
Ворог максимально використовував тимчасово окуповані території для прямування дронів. Очевидним є пріоритет цілей в столичному регіоні,
– пояснили Сили оборони Півдня.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що вороги атакували область вночі. Наші військові збили як дрони, як і ракету ворога.
Вночі оборонці неба з Повітряного командування "Схід" збили над областю ракету і 5 БпЛА,
– розповів глава Дніпропетровської ОВА.
Окрім того, неспокійно було у Нікопольському районі, адже ввечері 24 листопада вороги влучили по Нікополю, близько опівночі – по Марганецькій громаді.
"Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. Загиблих та постраждалих немає", – запевнив посадовець.
За його словами, в інших громадах Дніпропетровської області було спокійно.
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