Силы обороны Юга сообщили, что вражеские беспилотники атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. К счастью, люди уцелели, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки врага

Украинские военные рассказали, что подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Юга Украины уничтожили три вражеских дрона типа Shahed-131/136:

один – в Николаевской области;

два – в Кировоградской области.

Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе,

– объяснили Силы обороны Юга.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что враги атаковали область ночью. Наши военные сбили как дроны, так и ракету противника.

Ночью защитники неба из Воздушного командования "Восток" сбили над областью ракету и 5 БПЛА,

– рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, неспокойно было в Никопольском районе, ведь вечером 24 ноября враги попали по Никополю, около полуночи – по Марганецкому обществу.

"В общей сложности выпустил полдесятка артиллерийских снарядов. Погибших и пострадавших нет", – заверил чиновник.

По его словам, в других общинах Днепропетровской области было спокойно.

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