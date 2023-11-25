Силы обороны Юга сообщили, что вражеские беспилотники атаковали Николаевскую и Кировоградскую области. К счастью, люди уцелели, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки врага
Украинские военные рассказали, что подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Юга Украины уничтожили три вражеских дрона типа Shahed-131/136:
- один – в Николаевской области;
- два – в Кировоградской области.
Враг максимально использовал временно оккупированные территории для следования дронов. Очевидным является приоритет целей в столичном регионе,
– объяснили Силы обороны Юга.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что враги атаковали область ночью. Наши военные сбили как дроны, так и ракету противника.
Ночью защитники неба из Воздушного командования "Восток" сбили над областью ракету и 5 БПЛА,
– рассказал глава Днепропетровской ОВА.
Кроме того, неспокойно было в Никопольском районе, ведь вечером 24 ноября враги попали по Никополю, около полуночи – по Марганецкому обществу.
"В общей сложности выпустил полдесятка артиллерийских снарядов. Погибших и пострадавших нет", – заверил чиновник.
По его словам, в других общинах Днепропетровской области было спокойно.
Россия атаковала Киев: коротко
- Россия атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала ПВО. К сожалению, в результате падения обломков есть раненные и разрушения.
- В частности, в Соломенском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории детсада, повреждены квартиры, загорелось нежилое помещение. В Днепровском районе – задымление на верхних этажах многоэтажки, в Голосеевском районе – обломки упали на зону зеленых насаждений, в Печерском районе – на незастроенную территорию.
- К сожалению, есть раненые люди в Соломенском районе – там двое пострадавших, у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
- Кроме того, в результате мощной атаки врага в Киеве без электричества осталась воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части столицы.