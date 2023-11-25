Росія вночі проти 25 листопада атакувала Україну ударними дронами. один ворожий "Шахед" збили у небі над Черкаською областю.

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У будинках вибиті вікна

Начальник Черкаської ОВА повідомив, що субота в області розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. Він розповів, що на світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий "Шахед".

Уламки впали на відкриту територію. У кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих,

– мовиться в повідомленні Табурця.

Він також зазначив, що про роботу ППО невдовзі розкажуть Повітряні сили.

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