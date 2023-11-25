Утром 25 ноября Россия запустила по нашему государству рекордное количество БПЛА. Владимир Зеленский указал на то, что страна-агрессорка сделала это в ночь на день памяти жертв Голодомора, а именно на 90-ю годовщину трагедии.

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Россия гордится, что может убивать

Украинский лидер убежден, что Россия выбрала такую дату не случайно

Сознательный террор. Именно в это время,

– написал он.

Кроме того, он сказал, что руководство России гордится тем, что может убивать. Зеленский также отметил работу украинской ПВО, сбившей значительное количество воздушных целей. Он подчеркнул, что нужно продолжать работать, чтобы еще больше усилить ее.

Президент также подчеркнул, что страна-агрессорка должна отвечать за совершенное.

Россия атаковала Украину 25 ноября