Днем раніше він зустрівся зі своїм українським колегою Русланом Стефанчуком. Той подякував Халла-ахо за візит до дня вшанування памʼяті жертв Голодоморів.

Дивіться також Росія почала гібридну війну проти Фінляндії: для чого Путіну міграційна криза на кордоні ЄС

Вражаючий виступ спікера

Спікер фінського парламенту Юссі Халла-ахо 25 листопада виступив перед Верховною Радою України. Особливістю його промови було те, що політик говорив чистою українською мовою. Варто зазначити, що чоловік є не лише спікером, а й вченим-філологом, доктором філософії, фахівцем зі старослов'янської мови.

Саме тому Юссі Халла-ахо так добре знає українську. Це неабияк вразило народних обранців. Після останнього слова Рада піднялася з своїх сидінь та вибухнула оплесками.

Депутати аплодували стоячи фінському спікеру: дивіться відео

Варто зазначити, що з нагоди Дня памʼяті жертв Голодоморів в Раді виступила голова Палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова. Наприкінці слово виступу вона зазначила, що свічка – це добре, але Україні потрібно більше зброї.

День пам'яті жертв Голодоморів