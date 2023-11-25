Спочатку вони відвідали Успенський собор, що є головним соборним храмом Успенської Києво-Печерської Лаври. Там відбулась молитва за мільйонами загиблих під час Голодоморів, пише 24 Канал.

Дивіться також Їх має подивитися кожен українець: фільми про Голодомор та його наслідки

Як вшанували пам'ять жертв Голодоморів

В Успенському соборі вшанувати пам'ять загиблих внаслідок Голодоморів прийшло керівництво України, настоятелі церков, духовні лідери, фронтові капелани, військові та політичні керівники, воїни ЗСУ.

Зокрема, у Лаврі були український прем'єр Денис Шмигаль, глава МВС Ігор Клименко, міністр оборони Рустем Умєров, секретар РНБО Олексій Данілов, глава ОП Андрій Єрмак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава розвідки Кирило Буданов, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші.



Зеленський та керівництво України вшанувало пам'ять жертв Голодоморів у Лаврі / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Вшанування пам'яті жертв Голодомору / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Після цього Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською, а також керівництво України разом з іноземними лідерами пішли до Національного музею Голодомору-геноциду. Вшанували пам'ять жертв Голодоморів у нашій державі іноземні лідери:

президент Швейцарії Ален Берсе;

президент Латвії Едгарс Рінкевичс;

прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте;

голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон;

президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба;

голова Сенату Ірландії Джеррі Баттімер;

спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго;

президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил;

голова Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова;

голова сенату Бельгії Стефані Д'Оз.

До речі, це чи не найбільша іноземна делегація, яка прибувала у Київ на роковини Голодомору.

У Києві українські високопосадовці та іноземні лідери вшанували пам'ять жертв Голодомору / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Український лідер заявив, що цього року вже 90-ті роковини з часу організованого сталінським режимом Голодомору 1932 – 1933 років.

Сьогодні (25 листопада – 24 Канал) звучатимуть наші молитви. І звучатимуть наші слова на захист справедливості. І буде видно нашу солідарність – солідарність усіх вільних людей, які запалять свічки пам'яті на знак того, що Україна ніколи не забуде своїх людей, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом,

– заявив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що ми ніколи не забудемо того, через що довелося пройти Україні, та обов'язково зупинимо новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю.

"Вічна пам'ять усім жертвам Голодомору-геноциду! Вічна вдячність усім, хто боровся й бореться за свободу України!" – сказав президент України.

Дивіться також День пам'яті жертв голодоморів: трагедія та геноцид українського народу у 1932-1933 роках

Зверніть увагу! Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932 – 1933 років. Міністр зазначив, що жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання продовольства як зброї, які є одними з ключових складових російської агресії проти України.