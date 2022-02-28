Финский супермаркет забрал с полок товары из России

Из-за нападения России на Украину страны мира вводят все больше санкций и ограничений для нее. Помогают с наказанием также частные компании.

В частности, присоединилась к российской блокаде Финляндия. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что там супермаркеты отказываются от российских продуктов.

К теме Из Хорватии в Украину уже едут воевать добровольцы

В частности, финская корпорация "S-ryhmä", убирающая с полок товары из России. Корпорация является второй по количеству супермаркетов в стране.

Ее примеру следует последовать весь цивилизованный мир,

– подчеркнул Геращенко.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.