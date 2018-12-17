Firefly Aerospace – аэрокосмическая компания, которую основал украинец

Компания Firefly Aerospace основана лишь в январе 2014, но уже привлекла внимание всего мира. Она развивается такими темпами, что уже во второй половине 2019 года готова осуществлять первые запуски ракет.

Чтобы отличаться от конкурентов, команда Firefly сразу обозначила свою нишу. Если Space X Илона Маска сосредоточился на больших грузах до 60 тонн, а Ричард Брэнсон – на космическом туризме, то эта компания решила выводить на орбиту небольшие грузы.

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Преимущественно речь идет о спутниках. В наши дни их габариты постоянно уменьшаются, для них не требуется столь мощных ракет. Именно поэтому Firefly разрабатывает носители малого класса – с грузоподъемностью 500 кг или тонну. А это в свою очередь означает, что стоимость космических перевозок будет ниже.

В истории Firefly не все складывалось гладко. В конце 2016 года главные инвесторы засомневались в проекте, поэтому пришлось объявить банкротство. В этой ситуации им помог украинец Макс Поляков, который погасил долги в 1 миллион долларов и стал основателем компании Firefly Aerospace.



Макс Поляков

Во внутренние дела компании не слишком вмешивается, к примеру, оставил на должности того же исполнительного директора. Но он точно знал, кто может им помочь.

Поляков родился в Днепре – городе, который известен на весь мир конструкторским бюро "Южное" и заводом "Южмаш". Сейчас их слава померкла, но главная ценность – опытные специалисты – осталась. Так в Украине появился исследовательский центр, где будут проектировать электрореактивный двигатель и собственный спутник.

Что-то производить не позволяет отечественное законодательство, это исключительно прерогатива государственных предприятий. Несмотря на это, впервые в истории США правительство сотрудничает с частной аэрокосмической компанией, чей исследовательский центр находится в другой стране.

Правительство США разрешило использовать космодром в Калифорнии

Firefly уже провели испытания ракетоносителя "Альфа". Сейчас идут доработки более мощной версии Бета. Еще одно преимущество – команда уже получила право от правительства США использовать космодром в Калифорнии, поэтому не придется ни под кого подстраиваться. К 2021 году планируют ежемесячно осуществлять по 2 пуска.

Эксперты отмечают – уже за десять лет космос превратится в триллионный бизнес.