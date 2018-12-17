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      Firefly Aerospace – аерокосмічна компанія, яку заснував українець

      Зроблено в Україні 64 Читать новость на русском

      Компанія Firefly Aerospace заснована лише в січні 2014, але вже привернeла увагу усього світу. Вона розвиваються такими темпами, що вже у другій половині 2019 року готова здІйснювати перші запуски ракет.

      Аби відрізнятись від конкурентів, команда Firefly одразу окреслила свою нішу. Якщо Space X Ілона Маска зосередився на великих вантажах до 60 тонн, а Річард Бренсон – на космічному туризмі, то ця компанія вирішила виводити на орбіту невеликі вантажі.

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      Переважно йдеться про супутники. У наші дні їхні габарити постійно зменшуються, для них не потрібно настільки потужних ракет. Саме тому Firefly розробляє носії малого класу – з вантажопідйомністю у 500 кілограмів або одну тонну. А це своєю чергою означає, що вартість космічних перевезень буде нижчою.

      В історії Firefly не все складалось гладко. Наприкінці 2016 року головні інвестори засумнівались у проекті, тому довелось оголосити банкрутство. У цій ситуації їм допоміг українець Макс Поляков, який погасив борги в 1 мільйон доларів і став засновником компанії Firefly Aerospace.

      Поляков космос Дніпро
      Макс Поляков

      У внутрішні справи компанії не надто втручається, до прикладу, залишив на посаді того ж виконавчого директора. Але він точно знав, хто може їм допомогти.

      Поляков народився у Дніпрі – місті, яке відоме на весь світ конструкторським бюро "Південне" та заводом "Південмаш". Зараз їхня слава потьмяніла, але головна цінність – досвідчені фахівці – залишилась. Так в Україні з'явився дослідницький центр, де проектуватимуть електрореактивний двигун та власний супутник.

      Щось виробляти не дозволяє вітчизняне законодавство, це винятково прерогатива державних підприємств. Попри це, вперше в історії США уряд співпрацює з приватною аерокосмічною компанією, чий дослідницький центр знаходиться в іншій країні.

      США Космодром космос
      Уряд США дозволив використовувати космодром у Каліфорнії

      Firefly вже провели випробування ракетоносія "Альфа". Зараз тривають допрацювання потужнішої версії Бета. Ще одна перевага – команда вже отримала право від уряду США використовувати космодром у Каліфорнії, тож не доведеться ні під кого підлаштовуватись. До 2021 року планують щомісяця здійснювати по 2 запуски.

      Експерти відзначають – уже за десять років космос перетвориться на трильйонний бізнес.

      Теги: Зроблено в Україні Космос
      Джерело: 24 канал
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