Соответствующая информация появилась после анализа аудиторского отчета из итальянского реестра компаний. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Итальянская компания Авакова не платит кредит за виллу

Итальянская компания экс-министра внутренних дел Арсена Авакова не платит кредит в 3,2 миллиона евро в Италии,

– говорится в сообщении.

Чтобы купить виллу, компания, впоследствии ставшая частью фирмы Авакова, получила кредит на 3,2 миллиона евро на 10 лет. Согласно отчету, за 2020 год стоимость данного дома с землей составляла 3,5 миллиона евро.

Согласно условиям кредита, выплата должна была начаться с 30 июня 2018 года. С тех пор каждые 6 месяцев на счет должны были поступать средства для погашения.

Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года выплата ни кредита, ни процентов даже не началась,

– рассказали в ЦПК.

Кроме того, из финансовой отчетности компании неизвестно, кто "щедрый нетребовательный кредитор итальянских фирм Авакова". Ведь в ЦПК рассказали, что "факт непогашения кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром. Например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был".

Коротко о вилле Арсена Авакова