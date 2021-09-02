Соответствующая информация появилась после анализа аудиторского отчета из итальянского реестра компаний. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
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Итальянская компания Авакова не платит кредит за виллу
Итальянская компания экс-министра внутренних дел Арсена Авакова не платит кредит в 3,2 миллиона евро в Италии,
– говорится в сообщении.
Чтобы купить виллу, компания, впоследствии ставшая частью фирмы Авакова, получила кредит на 3,2 миллиона евро на 10 лет. Согласно отчету, за 2020 год стоимость данного дома с землей составляла 3,5 миллиона евро.
Согласно условиям кредита, выплата должна была начаться с 30 июня 2018 года. С тех пор каждые 6 месяцев на счет должны были поступать средства для погашения.
Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года выплата ни кредита, ни процентов даже не началась,
– рассказали в ЦПК.
Кроме того, из финансовой отчетности компании неизвестно, кто "щедрый нетребовательный кредитор итальянских фирм Авакова". Ведь в ЦПК рассказали, что "факт непогашения кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром. Например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был".
Коротко о вилле Арсена Авакова
- В 2018 году журналисты "Наших денег" опубликовали информацию о том, что итальянская компания Авакова Avitalia стала владелицей дома площадью более 500 квадратных метров.
- Экс-министр тогда рассказывал, что это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании.
- Детективы НАБУ и эксперты ЦПК выяснили факты, которые могли быть признаками нарушения антикоррупционного законодательства и служить основанием для привлечения к ответственности.
- Однако в 2020 году НАБУ закрыло дело о вероятной лжи главы МВД Арсена Авакова в отношении виллы в Италии. Это было следствием скандального решения Конституционного Суда об отмене наказания за недостоверное декларирование.