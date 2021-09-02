Відповідна інформація з'явилась після аналізу аудиторського звіту з Італійського реєстру компаній. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
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Італійська компанія Авакова не сплачує кредит за віллу
Італійська компанія ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит у 3,2 мільйона євро в Італії,
– мовиться у повідомленні.
Щоб купити віллу, компанія, що згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит на 3,2 мільйона євро на 10 років. Згідно зі звітом, за 2020 рік вартість даного будинку з землею складала 3,5 мільйона євро.
Згідно з умовами кредиту, виплата мала початись від 30 червня 2018 року. З того часу кожні 6 місяців на рахунок мали сплачувати кошти для погашення.
Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 року виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася,
– розповіли в ЦПК.
Окрім того, з фінансової звітності компанії невідомо, хто "щедрий невимогливий кредитор італійських фірм Авакова". Адже у ЦПК розповіли, що "факт непогашення кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був".
Коротко про віллу Арсена Авакова
- У 2018 році журналісти "Наших Грошей" опублікували інформацію про те, що італійська компанія Авакова Avitalia стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів.
- Ексміністр тоді розповідав, що це один із туристичних бізнес-проектів, яким займається дружина в Італії, у рамках роботи в італійській компанії.
- Детективи НАБУ й експерти ЦПК з'ясували факти, які могли бути ознаками порушення антикорупційного законодавства та слугувати підставою для притягнення до відповідальності.
- Проте у 2020 році НАБУ закрило справу про ймовірну брехню глави МВС Арсена Авакова щодо вілли в Італії. Це було наслідком скандального рішення Конституційного Суду про скасування покарання за недостовірне декларування.