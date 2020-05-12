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Фирма Коломойского монополизировала очистку питьевой воды: возмутительные детали расследования

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Стратегическое предприятие "Аульская хлорпереливная станция" выкупили за 30 миллионов гривен. В СМИ заявляют, что, вероятно, сделали это в интересах "ДнепрАЗОТа" – компании, которая входит в сферу влияния Игоря Коломойского. Цель – установление окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране.

Развитие истории с предприятиями "ДнепрАЗОТ" и "Аульская хлорпереливная станция" проанализировали журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info.

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С чего все началось

  • В 2018 году химическое предприятие "ДнепрАЗОТ" из орбиты олигарха Игоря Коломойского перестало производить жидкий хлор.
  • Именно этот реагент все водоканалы используют, чтобы очистить питьевую воду. "ДнепрАЗОТ" – единственный изготовитель в стране.
  • Следствие – страна оказалась на пороге экологической катастрофы. Без обеззараживания воды ее невозможно употреблять.
  • Проблему тогда решали на уровне Кабмина и СНБО.
  • "Аульская хлорпереливная станция" – единственное в стране предприятие, которое транспортирует реагент и имеет необходимое оборудование для его переливания.
  • Когда "ДнепрАЗОТ" остановил производство жидкого хлора, его начали импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы.

Производство возобновили, но цены увеличили более чем в 5 раз

  • Впоследствии "ДнепрАЗОТ" все же возобновил производство жидкого хлора. Но цены на реагент существенно повысили. До этого жидкий хлор стоил меньше 7 тысяч гривен за тонну, а начал стоить – 36 тысяч гривен, кое-где – 50 тысяч.
  • Расследователи отмечают, что "деньги включены в платежки за воду, поэтому украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен".

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Результаты проверок АМКУ и СБУ

  • За почти 2 года со времени остановки "ДнепрАЗОТа" и повышения цен АМКУ так и не принял решение о злоупотреблении монополиста.
  • Директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игорь Кустовский объясняет, что проводят расследование по двум фактам: завышение цен, которые невозможно было бы установить в случае свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление сейчас готово примерно на 70%.
  • СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "ДнепрАЗОТа". Причина – их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространения эпидемий.
  • Однако журналисты отмечают, что информации о следственных действиях или результатах расследований нет.

Приватизация "Аульской станции"

  • В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие – "Аульскую станцию" – на приватизацию. Его продали за более чем 30 миллионов гривен.
  • Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс". Она принадлежит Андрею Житникову.
  • Мужчина, который проживает в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Однако его жена рассказала журналистам, что компанию "просто повесили на ее мужа".
  • До покупки стратегического предприятия Житников работал в фирме "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, а также в "Энергоальянсе", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

Журналисты заключают, что станцию, вероятно, выкупили в интересах именно "ДнепрАЗОТа". Для того, чтобы установить окончательную монополию на обеззараживание питьевой воды в стране.

Что известно о "ДнепрАЗОТе"? Предприятие химической отрасли Украины, крупный производитель аммиака и азотных удобрений "ДнепрАЗОТ" специализируется на производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора, соляной кислоты. Входит в пятерку крупнейших химических предприятий страны.

Подробнее – смотрите в видео расследования.

Автор: Екатерина Козачинская, Валерия Иванова, Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Игорь Коломойский СМИ Расследования АМКУ
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