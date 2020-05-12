Фирма Коломойского монополизировала очистку питьевой воды: возмутительные детали расследования

Стратегическое предприятие "Аульская хлорпереливная станция" выкупили за 30 миллионов гривен. В СМИ заявляют, что, вероятно, сделали это в интересах "ДнепрАЗОТа" – компании, которая входит в сферу влияния Игоря Коломойского. Цель – установление окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране.

Развитие истории с предприятиями "ДнепрАЗОТ" и "Аульская хлорпереливная станция" проанализировали журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info.

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С чего все началось

В 2018 году химическое предприятие "ДнепрАЗОТ" из орбиты олигарха Игоря Коломойского перестало производить жидкий хлор.

Именно этот реагент все водоканалы используют, чтобы очистить питьевую воду. "ДнепрАЗОТ" – единственный изготовитель в стране.

"ДнепрАЗОТ" – единственный изготовитель в стране. Следствие – страна оказалась на пороге экологической катастрофы. Без обеззараживания воды ее невозможно употреблять.

Без обеззараживания воды ее невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне Кабмина и СНБО.

"Аульская хлорпереливная станция" – единственное в стране предприятие, которое транспортирует реагент и имеет необходимое оборудование для его переливания.

– единственное в стране предприятие, которое транспортирует реагент и имеет необходимое оборудование для его переливания. Когда "ДнепрАЗОТ" остановил производство жидкого хлора, его начали импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы.

Производство возобновили, но цены увеличили более чем в 5 раз

Впоследствии "ДнепрАЗОТ" все же возобновил производство жидкого хлора. Но цены на реагент существенно повысили. До этого жидкий хлор стоил меньше 7 тысяч гривен за тонну, а начал стоить – 36 тысяч гривен, кое-где – 50 тысяч.

жидкого хлора. Но До этого жидкий хлор стоил меньше 7 тысяч гривен за тонну, а начал стоить – 36 тысяч гривен, кое-где – 50 тысяч. Расследователи отмечают, что "деньги включены в платежки за воду, поэтому украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен".

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Результаты проверок АМКУ и СБУ

За почти 2 года со времени остановки "ДнепрАЗОТа" и повышения цен АМКУ так и не принял решение о злоупотреблении монополиста.

со времени остановки "ДнепрАЗОТа" и повышения цен о злоупотреблении монополиста. Директор Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игорь Кустовский объясняет, что проводят расследование по двум фактам: завышение цен, которые невозможно было бы установить в случае свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление сейчас готово примерно на 70%.

СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "ДнепрАЗОТа". Причина – их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространения эпидемий.

"ДнепрАЗОТа". Причина – их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространения эпидемий. Однако журналисты отмечают, что информации о следственных действиях или результатах расследований нет.

Приватизация "Аульской станции"

В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие – "Аульскую станцию" – на приватизацию. Его продали за более чем 30 миллионов гривен.

Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс". Она принадлежит Андрею Житникову.

Она принадлежит Андрею Житникову. Мужчина, который проживает в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Однако его жена рассказала журналистам, что компанию "просто повесили на ее мужа".

До покупки стратегического предприятия Житников работал в фирме "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, а также в "Энергоальянсе", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.

Журналисты заключают, что станцию, вероятно, выкупили в интересах именно "ДнепрАЗОТа". Для того, чтобы установить окончательную монополию на обеззараживание питьевой воды в стране.

Что известно о "ДнепрАЗОТе"? Предприятие химической отрасли Украины, крупный производитель аммиака и азотных удобрений "ДнепрАЗОТ" специализируется на производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора, соляной кислоты. Входит в пятерку крупнейших химических предприятий страны.

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