Коломойский хочет подгрести под себя правоохранительную систему, – Шабунин

Игорь Коломойский пытается подгрести под себя правоохранительную систему Украины. И здесь дела у олигарха значительно лучше, что для страны – соответственно хуже.

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, с генпрокурором Ириной Венедиктовой у Коломойского все, похоже, сложится, как нельзя лучше.

"В этом меня убеждают активные попытки Венедиктовой уничтожить все наработки предыдущего генпрокурора. Дело Гандзюк уже уничтожено. Дело Бахматюка Венедиктова активно уничтожает. У меня еще много примеров, расскажу вам больше о них в одном из следующих блогов", – рассказал Шабунин.

Он добавил, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен стараниями именно депутатов Коломойского, и они же "активно продвигали и радостно голосовали за Венедиктову".

6 мая стало известно, что САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки по двум статьям.

"С главой СБУ Иваном Бакановым у олигарха, точнее – олигархов, тоже замечательные рабочие отношения. Напомню, что у Баканова хватило ума потребовать у нового руководства "Приватбанка" согласовывать с ним иски против Коломойского за рубежом. Именно этих исков Коломойский боится больше всего. Именно в этой плоскости, в частности в Лондонском суде, олигарх понесет наибольшие потери. Я так понимаю, что именно эту проблему Коломойский пробовал решить руками Баканова", – подчеркнул Шабунин.

7 мая СБУ пришла с обысками к экс-главе налоговой Сергею Верланову. Последний называет это политическим давлением.

Он продолжил, что с главой МВД Арсеном Аваковым у олигарха тоже все прекрасно.

Депутаты министра действуют синхронно с приспешниками Коломойского. Лучше всего это видно на попытках уволить ненавистного и олигарху, и Авакову директора НАБУ Артема Сытника,

– подчеркнул глава ЦПК.

Смотрите видеоблог Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 5 мая 2020