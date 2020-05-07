Коломойський хоче підгребсти під себе правоохоронну систему, – Шабунін

Ігор Коломойський намагається підгребсти під себе правоохоронну систему України. І тут справи в олігарха значно краще, що для країни – відповідно гірше.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою в Коломойського все, схоже, складеться, якнайкраще.

"В цьому мене переконують активні спроби Венедіктової знищити всі напрацювання попереднього генпрокурора. Справу Гандзюк вже знищено. Справу Бахматюка Венедіктова активно знищує. В мене ще багато прикладів, розповім вам про них більше в одному з наступних блогів", – розповів Шабунін.

Він додав, що попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку було звільнено стараннями саме депутатів Коломойського, і вони ж "активно просували та радісно голосували за Венедіктову".

6 травня стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Руслана Рябошапки за двома статтями.

"З головою СБУ Іваном Бакановим в олігарха, точніше – олігархів, теж чудові робочі стосунки. Нагадаю, що в Баканова вистачило розуму вимагати в нового керівництва "Приватбанку" погоджувати з ним позови проти Коломойського за кордоном. Саме цих позовів Коломойський боїться найбільше. Саме в цій площині, зокрема у Лондонському суді, олігарх зазнає найбільших втрат. Я так розумію, що саме цю проблему Коломойський пробував вирішити руками Баканова", – наголосив Шабунін.

7 травня СБУ прийшла з обшуками до ексочільника податкової Сергія Верланова. Останній називає це політичним тиском.

Він продовжив, що з головою МВС Арсеном Аваковим в олігарха теж все прекрасно.

Депутати міністра діють синхронно з посіпаками Коломойського. Найкраще це видно на спробах звільнити ненависного і олігарху, і Авакову директора НАБУ Артема Ситника,

– підкреслив голова ЦПК.

Дивіться відеоблог Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 5 травня 2020