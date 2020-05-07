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      Коломойський хоче підгребсти під себе правоохоронну систему, – Шабунін

      -
      Аваков, Баканов, Коломойський, Венедіктова
      Аваков, Баканов, Коломойський, Венедіктова / Колаж 24 каналу

      Ігор Коломойський намагається підгребсти під себе правоохоронну систему України. І тут справи в олігарха значно краще, що для країни – відповідно гірше.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      ​До теми Гра Коломойського вийшла за рамки пристойного, – Лещенко

      За його словами, з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою в Коломойського все, схоже, складеться, якнайкраще.

      "В цьому мене переконують активні спроби Венедіктової знищити всі напрацювання попереднього генпрокурора. Справу Гандзюк вже знищено. Справу Бахматюка Венедіктова активно знищує. В мене ще багато прикладів, розповім вам про них більше в одному з наступних блогів", – розповів Шабунін.

      Він додав, що попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку було звільнено стараннями саме депутатів Коломойського, і вони ж "активно просували та радісно голосували за Венедіктову".

      6 травня стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Руслана Рябошапки за двома статтями.

      головою СБУ Іваном Бакановим в олігарха, точніше – олігархів, теж чудові робочі стосунки. Нагадаю, що в Баканова вистачило розуму вимагати в нового керівництва "Приватбанку" погоджувати з ним позови проти Коломойського за кордоном. Саме цих позовів Коломойський боїться найбільше. Саме в цій площині, зокрема у Лондонському суді, олігарх зазнає найбільших втрат. Я так розумію, що саме цю проблему Коломойський пробував вирішити руками Баканова", – наголосив Шабунін.

      7 травня СБУ прийшла з обшуками до ексочільника податкової Сергія Верланова. Останній називає це політичним тиском.

      Він продовжив, що з головою МВС Арсеном Аваковим в олігарха теж все прекрасно.

      Депутати міністра діють синхронно з посіпаками Коломойського. Найкраще це видно на спробах звільнити ненависного і олігарху, і Авакову директора НАБУ Артема Ситника,
      – підкреслив голова ЦПК.

      Дивіться відеоблог Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 5 травня 2020

       

      Автор: Віталій Шабунін, Катерина Козачинська
      Теги: Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора СБУ Іван Баканов Ігор Коломойський Новини України Новини політики
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