Гра Коломойського вийшла за рамки пристойного, – Лещенко

Гра олігарха Ігоря Коломойського проти України повністю вийшла за рамки пристойного та перетворилася на бої без правил.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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За його словами, Коломойський розробив декілька сценаріїв, як зірвати співпрацю України з МВФ та зняти питання "антиколомойського" закону з порядку денного.

► Спочатку олігарх почав атаку на уряд Гончарука, щоб вибити ключового гравця в переговорах з МВФ та замінити прем'єра на лояльного до себе. Однак Коломойський прорахувався, і план провалився.

► Далі Коломойський почав торпедувати закони, які є частиною зобов'язань України перед МВФ.

"Спочатку загальмували на декілька тижнів із законом про землю. Зрештою, його ухвалили та перейшли до закону про банк. Люди Коломойського стали вносити спам-законопроєкти та спам-поправки через своїх депутатів, яких він контролює, їх приблизно 50 в Раді: 30 – 35 в "Слузі народу" та 15 – 20 в групі "За майбутнє", яку жартома самі депутати називають "За майбах!". У підсумку, Рада благополучно подолала цю проблему, хоча і втратила багато часу, адже довелося ухвалювати спецзакон для розгляду закону по "Приватбанку", – розповів Лещенко.

► Однак на цьому олігарх не закінчив "війну". Як пише Лещенко, був ще третій сценарій для зриву співпраці з МВФ.

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"Він почав атаку проти керівника НАБУ Артема Ситника, тим самим дратуючи міжнародних партнерів. За допомогою депутатів, Коломойського, Авакова та Медведчука було отримано позитивний висновок правоохоронного комітету на чолі з депутатом Монастирським (це група Авакова) підтримати закон, яким розширюють підстави для звільнення голови НАБУ", – нагадав Лещенко.

Однак миттєва реакція МВФ, який сказав, що в такому разі не буде жодних грошей, змусила відступити.

Чому гра Коломойського проти України незабаром завершиться, і не на користь олігарха – дивіться у відео.

Дивіться блог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 3 травня 2020