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      Гра Коломойського вийшла за рамки пристойного, – Лещенко

      - Читать новость на русском
      Коломойський
      Коломойський / Колаж 24 каналу

      Гра олігарха Ігоря Коломойського проти України повністю вийшла за рамки пристойного та перетворилася на бої без правил.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

      Важливо НАБУ підійшло надто близько: Ситник відверто розповів про спротив Коломойського

      За його словами, Коломойський розробив декілька сценаріїв, як зірвати співпрацю України з МВФ та зняти питання "антиколомойського" закону з порядку денного. 

      ► Спочатку олігарх почав атаку на уряд Гончарука, щоб вибити ключового гравця в переговорах з МВФ та замінити прем'єра на лояльного до себе. Однак Коломойський прорахувався, і план провалився. 

      ► Далі Коломойський почав торпедувати закони, які є частиною зобов'язань України перед МВФ.

      "Спочатку загальмували на декілька тижнів із законом про землю. Зрештою, його ухвалили та перейшли до закону про банк. Люди Коломойського стали вносити спам-законопроєкти та спам-поправки через своїх депутатів, яких він контролює, їх приблизно 50 в Раді: 30 – 35 в "Слузі народу" та 15 – 20 в групі "За майбутнє", яку жартома самі депутати називають "За майбах!". У підсумку, Рада благополучно подолала цю проблему, хоча і втратила багато часу, адже довелося ухвалювати спецзакон для розгляду закону по "Приватбанку", – розповів Лещенко.

      ► Однак на цьому олігарх не закінчив "війну". Як пише Лещенко, був ще третій сценарій для зриву співпраці з МВФ.

      Цікаво Ситник пояснив, чим для Коломойського вигідне його звільнення

      "Він почав атаку проти керівника НАБУ Артема Ситника, тим самим дратуючи міжнародних партнерів. За допомогою депутатів, Коломойського, Авакова та Медведчука було отримано позитивний висновок правоохоронного комітету на чолі з депутатом Монастирським (це група Авакова) підтримати закон, яким розширюють підстави для звільнення голови НАБУ", – нагадав Лещенко.

      Однак миттєва реакція МВФ, який сказав, що в такому разі не буде жодних грошей, змусила відступити.

      Чому гра Коломойського проти України незабаром завершиться, і не на користь олігарха – дивіться у відео.

      Дивіться блог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 3 травня 2020

       

      Автор: Катерина Козачинська, Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Олексій Гончарук – новини Верховна Рада МВФ Ринок землі Законодавство НАБУ Артем Ситник Приватбанк Транш МВФ Відеоблоги Ігор Коломойський Новини політики
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