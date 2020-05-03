18:36
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Игра Коломойского вышла за рамки приличного, – Лещенко

      - Читати новину українською
      Коломойский
      Коломойский / Коллаж 24 канала

      Игра олигарха Игоря Коломойского против Украины полностью вышла за рамки приличного и превратилась в бои без правил.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

      Важно НАБУ подошло слишком близко: Сытник откровенно рассказал о сопротивлении Коломойского

      По его словам, Коломойский разработал несколько сценариев, как сорвать сотрудничество Украины с МВФ и снять вопрос "антиколомойского" закона с повестки дня.

      ► Сначала олигарх начал атаку на правительство Гончарука, чтобы выбить ключевого игрока в переговорах с МВФ и заменить премьера на лояльного к себе. Однако Коломойский просчитался, и план провалился.

      ► Далее Коломойский начал торпедировать законы, которые являются частью обязательств Украины перед МВФ.

      "Сначала притормозили на несколько недель закон о земле. В конце концов, его приняли и перешли к закону о банке. Люди Коломойского стали вносить спам-законопроекты и спам-поправки через своих депутатов, которых он контролирует, их примерно 50 в Раде: 30 – 35 в "Слуге народа" и 15 – 20 в группе "За будущее", которую в шутку сами депутаты называют "За майбах!". В итоге, Рада благополучно преодолела эту проблему, хотя и потеряла много времени, ведь пришлось принимать спецзакон для рассмотрения закона по "Приватбанку", – рассказал Лещенко.

      ► Однако на этом олигарх не закончил "войну". Как пишет Лещенко, был еще третий сценарий для срыва сотрудничества с МВФ.

      Интересно Сытник объяснил, чем для Коломойского выгодно его увольнение

      "Он начал атаку против руководителя НАБУ Артема Сытника, тем самым раздражая международных партнеров. С помощью депутатов, Коломойского, Авакова и Медведчука было получено положительное заключение правоохранительного комитета во главе с депутатом Монастырским (это группа Авакова) поддержать закон, которым расширяют основания для увольнения главы НАБУ", – напомнил Лещенко.

      Однако мгновенная реакция МВФ, который сказал, что в таком случае не будет никаких денег, заставила отступить.

      Почему игра Коломойского против Украины вскоре завершится, и не в пользу олигарха – смотрите в видео.

      Смотрите блог Сергея Лещенко "Честная политика" за 3 мая 2020

       

      Автор: Екатерина Козачинская, Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук– новости Верховная Рада МВФ Рынок земли Законодательство НАБУ Артем Сытник Приватбанк Транш МВФ Видеоблоги Игорь Коломойский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: стальные яйца Бондаренко, рабовладелец Шмыгаль и ресторатор Коля
      сегодня , 18:30 Самые смешные мемы недели: стальные яйца Бондаренко, рабовладелец Шмыгаль и ресторатор Коля
      Василь Денисюк
      Можно ли не останавливать блоки Энергоатома?
      сегодня , 17:32 Можно ли не останавливать блоки Энергоатома?
      Герус Андрій