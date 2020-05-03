Игра Коломойского вышла за рамки приличного, – Лещенко

Игра олигарха Игоря Коломойского против Украины полностью вышла за рамки приличного и превратилась в бои без правил.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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По его словам, Коломойский разработал несколько сценариев, как сорвать сотрудничество Украины с МВФ и снять вопрос "антиколомойского" закона с повестки дня.

► Сначала олигарх начал атаку на правительство Гончарука, чтобы выбить ключевого игрока в переговорах с МВФ и заменить премьера на лояльного к себе. Однако Коломойский просчитался, и план провалился.

► Далее Коломойский начал торпедировать законы, которые являются частью обязательств Украины перед МВФ.

"Сначала притормозили на несколько недель закон о земле. В конце концов, его приняли и перешли к закону о банке. Люди Коломойского стали вносить спам-законопроекты и спам-поправки через своих депутатов, которых он контролирует, их примерно 50 в Раде: 30 – 35 в "Слуге народа" и 15 – 20 в группе "За будущее", которую в шутку сами депутаты называют "За майбах!". В итоге, Рада благополучно преодолела эту проблему, хотя и потеряла много времени, ведь пришлось принимать спецзакон для рассмотрения закона по "Приватбанку", – рассказал Лещенко.

► Однако на этом олигарх не закончил "войну". Как пишет Лещенко, был еще третий сценарий для срыва сотрудничества с МВФ.

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"Он начал атаку против руководителя НАБУ Артема Сытника, тем самым раздражая международных партнеров. С помощью депутатов, Коломойского, Авакова и Медведчука было получено положительное заключение правоохранительного комитета во главе с депутатом Монастырским (это группа Авакова) поддержать закон, которым расширяют основания для увольнения главы НАБУ", – напомнил Лещенко.

Однако мгновенная реакция МВФ, который сказал, что в таком случае не будет никаких денег, заставила отступить.

Почему игра Коломойского против Украины вскоре завершится, и не в пользу олигарха – смотрите в видео.

Смотрите блог Сергея Лещенко "Честная политика" за 3 мая 2020