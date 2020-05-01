Сытник объяснил, чем для Коломойского выгодно его увольнение

Предприниматель и политик Олег Бахматюк не скрывает того, что он очень недоволен расследованиями НАБУ. В деле против него речь идет о хищении государственных средств в сумме 1 миллиард 200 миллионов гривен. Сытник заявил, что вместо того, чтобы вернуть эти средства – Бахматюк выбирает путь заказных акций. В этом его поддерживает олигарх Игорь Коломойский.

Про це директор НАБУ Артем Ситник зазначив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Якраз ця особа (Бахматюк – 24 канал) організовує мітинги та медійну кампанію. І в цьому його підтримує інший олігарх – це пан Коломойський", – запевнив Ситник.

За словами директора НАБУ, є 2 основних кримінальних провадження, які можуть бути для цього причиною: справи щодо "Укрнафти" та "Приватбанку". "Там (у справі "Укрнафти" – 24 канал) вже встановлено, що сума збитків понад 10 мільярдів гривень. Також вже підготовлені проєкти підозр, які зараз на стадії погодження в антикорупційній прокуратурі", – розповів Ситник.

Він наголосив, що у справі "Приватбанку" збитки державі складають понад 100 мільярдів гривень.

Це 2 справи, які дійсно спонукають чергового олігарха приєднуватися до компанії тих людей, які хочуть звільнення директора НАБУ. І важливо підкреслити, що питання не тільки в мені персонально, питання – в самій інституції,

– зауважив Ситник.

Він зазначив, що у певних людей є бажання зупинити роботу НАБУ, тому що вона, на думку більшості олігархів, зайшла надто далеко. "Зайшла до того, що є справи, є підозри, і деяким олігархам їх вже оголошено. Тому завдання не просто звільнити певну особу, завдання – зупинити ту інституцію, яка була створена саме для таких справ", – підкреслив Ситник.

Що відомо про справу "Приватбанку"? 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Таку пропозицію висунув НБУ та акціонери "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов.



Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.



Зараз "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

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